Yunanistan'da geceyi parlamentonun önünde geçiren çiftçiler Atina'dan ayrıldı

Ülkenin dört bir yanından dün Atina'ya gelen çiftçiler, geceyi traktörleriyle Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binasının önünde geçirdi.

Hükümetin politikalarını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle polisin belirlediği rota üzerinden Sintagma Meydanı'nı terk etti.

Çiftçiler hükümetten, başta mazot, elektrik, gübre, tarım ilacı fiyatları olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesini, vergi yüklerinin hafifletilmesini ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesini talep ediyor.

Çiftçiler ayrıca iç piyasada satılan ithal tarım ürünlerinin üzerine "Yunanistan'da üretilmiştir" yazılmasının engellenmesini istiyor.

Yunan çiftçiler, AB kriterleriyle üretim yaptıkları için dış piyasadan gelen tarım ürünlerinin düşük maliyetlerinin haksız rekabete yol açtığını savunuyor.​​