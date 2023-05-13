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Dünya
TRT Haber 13.05.2023 20:47

İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı

Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi.

Mısır'ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.

Saldırıların sonlandırılması ve sivillerin hedef alınmamasının garanti altına alınmasını içeren ateşkesin, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Konuyla alakalı taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Gazze'ye saldırıyor
İsrail Gazze'ye saldırıyor

Mısır hükümeti, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes için çalışmalar yürütmüş, tarafların heyetleriyle Kahire'de ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 kişi de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti.

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