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Dünya
AA 13.05.2023 20:44

Yunanistan'ın İsrail'den aldığı M-346 uçaklarının ikisi ülkeye ulaştı

Yunanistan'ın, iki yıl önce İsrail ile uçuş eğitim anlaşması kapsamında üretilen 10 adet M-346 eğitim uçaklarından ikisi ülkeye iniş yaptı.

Yunanistan'ın İsrail'den aldığı M-346 uçaklarının ikisi ülkeye ulaştı
[Fotograf: AA]

Yunan basınında çıkan haberlerde, iki uçağın görev yapacakları Kalamata Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

Yunan Hava Kuvvetleri ise sosyal medya hesaplarından iki uçağın havada ve Kalamata Hava Üssü'ne iniş yaparken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Yunanistan ile İsrail arasındaki 2021 yılında imzalanan 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması kapsamında, Yunan Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminden İsrail sorumlu olacak.

Anlaşma kapsamında Yunan Hava Kuvvetleri, 10 adet M-346 tedariki gerçekleştirecek ve İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems tarafından bir uçuş okulu kurulacak.

Yunanistan'ın onayladığı 22 yıllık anlaşmanın, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu kaydedilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmayı duyurarak, "Bu işbirliği anlaşması, İsrail ile Yunanistan savunma kuruluşları arasındaki güçlü ve uzun süredir devam eden ilişkilere dayanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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