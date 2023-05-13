Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2023 20:40

İsrail Gazze'ye saldırıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun mahallesine düzenlediği saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 bina yıkıldı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 bina yıkıldı

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Almanya'da demir yolu çalışanlarının grevi iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
İsrail ordusu: Gazze'de 9 Mayıs'tan beri 371 hedefi vurduk
21:41
Heykelleri gerçek sanan at şaha kalktı
21:10
Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
21:06
Zambiya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü
21:30
İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı
20:47
Yunanistan'ın İsrail'den aldığı M-346 uçaklarının ikisi ülkeye ulaştı
Ankara'da suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
Ankara'da suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
FOTO FOKUS
Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı
Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ