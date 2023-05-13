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Dünya
AA 13.05.2023 20:05

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Muhammed Atatira'nın şehit olduğu" kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tura beldesi yakınındaki Er-Reyhan askeri kontrol noktasından elektrikli bisikletiyle geçen Atatira, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

"İsrail güçleri ilk müdahaleye izin verilmedi"

Tanıklar, İsrail güçlerinin, Filistinliye ilk yardım için müdahale edilmesine izin vermediğini ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Er-Reyhan askeri kontrol noktası yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cenin'in güneybatısında Yabed beldesinde oturan ve herhangi bir siyasi oluşuma bağlı olmadığı öğrenilen Atatira için beldede yas ilan edildi.

Bakanlıktan gün içinde yapılan bir diğer açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdüğü bilgisi verilmişti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yılın başından bu yana 151 Filistinliyi öldürdü.

Bu ölümlerin 33’ü, İsrail ordusunun 9 Mayıs’ta hava saldırıları başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son 5 günde kaydedildi.

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