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Dünya
AA 28.08.2024 17:39

İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah'tan yayımlanan taziye mesajında, doğudaki Baalbek kentinden Muhammed Hasan Taha'nın İsrail ordusuyla devam eden çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu
[Fotograf: AA]

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 432'ye çıktı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise gece İsrail ordusunun, Baalbek kentinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyindeki Resm el-Hades beldesinde seyir halindeki bir kamyonu İHA'dan atılan füzeyle vurduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, hafif şekilde yaralanan kişiye ilk müdahalenin yapıldığını aktardı.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri mevziyi, insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırının Baalbek'te bir mensubunun öldürülmesine misilleme olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınıra yakın Yaara yerleşim bölgesinde İsrail askerleri ve subaylarının bulunduğu yerlerin "hassas bir şekilde" hedef alındığı kaydedildi.

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