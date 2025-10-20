İsrail hapishanelerinde zor şartlar altında tutulan bir Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in hapishanede tuttuğu Filistinlilere yönelik sistematik cinayet politikasını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Negev Hapishanesi'nde tutulan 69 yaşındaki Filistinli esir Kamil Muhammed Mahmud el-Acremi'nin Soroka Hastanesinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Acremi'nin 6 çocuk babası olduğu ve 25 Ekim 2024'te İsrail askerlerince Gazze Şeridi'nde alıkonulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından hapishanede tutulan Filistinliler arasında ölümlerin "benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı" vurgulandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin işkence, aç bırakılma, tıbbi ihmal ve cinsel saldırılar gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığı belirtilen açıklamada, bunun İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın bir uzantısı olduğu aktarıldı.

Esir Filistinlilerin ciddi bir vahşete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, Gazze'den alıkonulan ve İsrail hapishanelerinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Filistinlilerin anlattıkları hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 80'e, 1967'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 317'ye, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısının da 88'e ulaştığı kaydedildi.

En az her ay İsrail hapishanelerinde tutulan bir Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Esir ve tutukluların hayatını kaybetme oranındaki benzeri görülmemiş artış, İsrail cezaevi sisteminin yavaş yavaş öldürme politikası uygulamayı sürdürdüğünü kanıtlıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan binlerce Filistinlinin en temel yaşam gereksinimlerinden yoksun olduğu aktarılan açıklamada, Filistinli esirlerin maruz kaldıkları zor şartlar altında hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Filistinlileri alıkoyduğu yerlerde de öldürdüğü vurgulanan açıklamada, ateşkesin ardından teslim edilen Filistinlilerin naaşlarının onlara karşı işlenen suçları da ortaya koyduğu ifade edildi.

Acremi'nin ölümünden İsrailli yetkililerin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail liderlerinin Filistin halkına ve Filistinli esirlere karşı işlenen savaş suçlarından sorumlu tutulması için önlem alma çağrısı yapıldı.