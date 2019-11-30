Dünya

İsrail, Hamas'a ait askeri gözetleme noktasını vurdu

30 Kasım 2019 Cumartesi 00:02 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:04

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.