Hollanda'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı29 Kasım 2019 Cuma 23:16 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:06
Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, saldırgan çok sayıda polisin olmasına rağmen olay yerinden kaçtı.
Hollanda'nın Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bir kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleşti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırgan kaçtı
Olay yerinde gelen emniyet güçleri yaptıkları açıklamada bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye sevk etti.
Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hollanda polisinin açıklamasında, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.
Güvenlik tedbirleri en üst seviyede
Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte polis geniş çaplı inceleme başlattı, sokak trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA, AA