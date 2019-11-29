Hollanda'nın Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bir kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Saldırgan kaçtı

Olay yerinde gelen emniyet güçleri yaptıkları açıklamada bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye sevk etti.

Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hollanda polisinin açıklamasında, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik tedbirleri en üst seviyede

Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte polis geniş çaplı inceleme başlattı, sokak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA, AA