Irak resmi haber ajansının haberine göre, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararının ardından Gızzi de görevi bıraktı.

Başbakanlık kaynakları, Sadr Hareketli lideri Mukteda es-Sadr tarafından desteklenen Gızzi'nin Nasıriyye ve Necef kentlerindeki olaylardan dolayı istifa ettiğini kaydetti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclise göndereceğini aktarmıştı.

Irak'taki gösterilerde 350'den fazla kişi hayatını kaybetti

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Kaynak: AA