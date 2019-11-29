Dünya
Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edecek29 Kasım 2019 Cuma 15:39 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 15:47
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.
[Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerden dolayı tansiyon giderek yükseliyor.
Başbakan Adil Abdulmehdi, istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.
Kaynak: AA
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