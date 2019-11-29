Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde durum ağırlaşıyor29 Kasım 2019 Cuma 09:54 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 10:38
Irak'ta son günlerde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'i geçerken, 350'den fazla kişi de yaralandı.
Şiddetli gösterilere sahne olan Irak'ta, güvenlik güçleri protestoculara sert müdahalesini sürdürüyor. Başkent Bağdat, Necef ve Zikar'da 45'ten fazla kişi hayatını kaybetti. 350'den fazla kişi de yaralandı.
Necef'te İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi
Öncelikle Necef kentinde göstericiler İran'ın Başkonsolosluğunu ateşe verdi. Daha sonra çıkan olaylarda ise 18 kişi yaşamını yitirdi. Irak, İran'dan özür dilese de İran Irak hükümetinden suçluların bulunması için acilen adım atılmasını istedi.
Zikar'da göstericilere müdahale edildi
Öte yandan ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 32 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı.
Olaylarda 32 kişi gerçek mermi ile vurularak hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.
Başbakan Adil Abdülmehdi, sivillere karşı gerçek mermi kullanıldığı gerekçesiyle Zikar komutanı Cemil Eş-Şemmeri'yi görevden aldı.
Zikar Valisi Adil Duheyli ise istifa etti.
Sadr'dan hükümete istifa çağrısı
Başkent Bağdat'ta da sokağa çıkma yasağa rağmen göstericiler, kent merkezindeki köprülerde toplandı.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, protesto gösterilerinde daha fazla kan akmaması için hükümete bir kez daha acilen istifa etme çağrısında bulundu.
Kriz masaları kurulacak
Olayların ardından ordu, Irak'ta güvenliğin sağlanması için tüm kentlerde kriz masaları kurulduğunu duyurdu.
Buna göre, komutanların da yer alacağı kriz masalarına valiler başkanlık edecek.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.
Kaynak: TRT Haber