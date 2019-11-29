Şiddetli gösterilere sahne olan Irak'ta, güvenlik güçleri protestoculara sert müdahalesini sürdürüyor. Başkent Bağdat, Necef ve Zikar'da 45'ten fazla kişi hayatını kaybetti. 350'den fazla kişi de yaralandı.

Necef'te İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi

Öncelikle Necef kentinde göstericiler İran'ın Başkonsolosluğunu ateşe verdi. Daha sonra çıkan olaylarda ise 18 kişi yaşamını yitirdi. Irak, İran'dan özür dilese de İran Irak hükümetinden suçluların bulunması için acilen adım atılmasını istedi.

[Necef kentinde göstericiler İran Başkonsolosluğunu ateşe vermişti. Fotoğraf: Reuters]

Zikar'da göstericilere müdahale edildi

Öte yandan ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 32 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

[Irak'ın Zilkar kentinde gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]

Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı.

Olaylarda 32 kişi gerçek mermi ile vurularak hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.

Başbakan Adil Abdülmehdi, sivillere karşı gerçek mermi kullanıldığı gerekçesiyle Zikar komutanı Cemil Eş-Şemmeri'yi görevden aldı.

Zikar Valisi Adil Duheyli ise istifa etti.

[Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Fotoğraf: Reuters]

Sadr'dan hükümete istifa çağrısı

Başkent Bağdat'ta da sokağa çıkma yasağa rağmen göstericiler, kent merkezindeki köprülerde toplandı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, protesto gösterilerinde daha fazla kan akmaması için hükümete bir kez daha acilen istifa etme çağrısında bulundu.

Kriz masaları kurulacak

Olayların ardından ordu, Irak'ta güvenliğin sağlanması için tüm kentlerde kriz masaları kurulduğunu duyurdu.

Buna göre, komutanların da yer alacağı kriz masalarına valiler başkanlık edecek.

[Kerbela kenti, hükümet karşıtı protestoların bir başka adresi. Fotoğraf: Reuters]

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Kaynak: TRT Haber