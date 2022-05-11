İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda ateş açması sonucu yaralanan Filistin merkezli Kudüs gazetesi muhabiri Sumudi, olay sırasında Ebu Akile ve gazetecilerle birlikte olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşuna (UNRWA) bağlı okulların yakınında bulunduklarını ve gazetecilere özel kask ve yelek giydiklerini aktaran Sumudi, "İsrail güçleri doğrudan gazetecileri hedef aldı." dedi.

Sumudi, Ebu Akile'nin hayatını kaybettiğini ve kendisinin yaralandığını ifade ederek, "Gazetecilerin bulunduğu yer, İsrail askerlerinin açıkça gördüğü bir yerdi. Bulunduğumuz yerde silahlı biri ya da çatışma yoktu. Kasıtlı olarak hedef alındık." diye konuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.