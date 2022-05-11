Filistin Sağlık Bakanlığı, 51 yaşındaki deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin, Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerel gazeteci Ali es-Sumudi'nin de sırtından yaralandığı aktarılan açıklamada, durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.

[Fotoğraf: AA]

İsrail ordusundan inceleme

İsrail ordusu ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu güçlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" ileri sürüldü.

İsrail askerlerinin de "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi.

Saha gazetecilerindendi

Al Jazeera'nin haberine göre, kurumun ilk nesil saha gazetecilerinden olan Şirin Ebu Akile, İsrail'in işgali altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırıları kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

Haberde ayrıca, 1971 Kudüs doğumlu olan gazetecinin, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cenin kentine baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay çıkmıştı.