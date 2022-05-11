Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 07:08Son Güncelleme: Kaynak: CBS News
NASA: James Webb teleskobunun optik hizalaması mükemmel
[Fotoğraf: AP]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu’nun optik hizalamasının "mükemmel" olduğunu duyurdu.
NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden bilim insanı Michael McElwain, James Webb Uzay Teleskobu'na dair açıklama yaptı.
Mükemmel seviyede optik hizalamanın yapıldığını belirten McElwain, teleskop performansının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.
Öte yandan NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun elde ettiği bir görüntüyü, Spitzer Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüyle yan yana getirdi.
[Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech (sol), NASA/ESA/CSA/STScI (sağ)]
Fotoğrafın bilgi notunda James Webb'den alınan görüntünün netliğine vurgu yapıldı.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
Son Haberler
- 07:50
- 07:42
- 07:23
- 07:02
- 06:20
Sıradaki Haber
Çin'de 16 yaşın altındakiler internette canlı yayın yapamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz