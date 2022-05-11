Küba Halk Sağlığı Bakanlığı, ölü sayısının 43'e çıktığını, yaralı sayısının ise 97 olduğunu açıkladı.

Tedavileri hastanelerde devam eden yaralılardan 37'si taburcu edilirken 3 kişi hala kayıp.

Açıklamada, "Olanlardan derin üzüntü duyuyoruz ve hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kan bağışı çağrısı

Yaralıları 8 Mayıs'ta hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edilmişti.