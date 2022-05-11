Hindistan'da Müslümanlara yönelik zorbalıkta yeni bir adım daha atıldı. Maharaştra eyaletinde Hindular ezan sesinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine eyaletteki 900'den fazla camide ezan sesinin kısılması kararı alındı.

Mumbai’de Müslümanlar karara tepki gösterdi, ezanı yüksek sesle sokakta okudu. Maharaştra eyaletinde 10 milyon Müslüman yaşıyor.Yaklaşık bir buçuk milyar nüfuslu Hindistan'da müslümanların sayısı ise 200 milyon.Karnataka eyaletinde de okullarda başörtüsü yasaklanmış, eyalet çapında tartışmalar ve kitlesel protestolar yaşanmıştı.