İsrail güçleri Filistinli gençleri hedef aldı
İsrail terörü, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Günlerdir Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail güçleri bu kez de Filistinli gençleri hedef aldı. İsrail polisi, Şam Kapısı'nda da gençlere saldırdı, tazyikli pis su sıktı.
Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasında toplandı.
İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile saldırdı. İsrail polisi, Harem-i Şerif’in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.
Şam Kapısı’nda da saldırı
İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda da Filistinli gençlere saldırdı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgedeki son durum @trthaber’de. https://t.co/M4CM7J0zNs— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2021
İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanan gençlere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis su sıktı.
Bir genç gözaltına alındı
Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.
Mescid-i Aksa’nın içerisinde ve çevresinde gerilim devam ediyor.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediğini söylüyor.
30 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor.
Saldırılarda 10'u çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetti, 203 Filistinli de yaralandı. İsrail, Gazze'nin batısında da 13 katlı bir binayı vurdu.
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