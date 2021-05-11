Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile saldırdı. İsrail polisi, Harem-i Şerif’in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

Şam Kapısı’nda da saldırı

İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda da Filistinli gençlere saldırdı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgedeki son durum @trthaber’de. https://t.co/M4CM7J0zNs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2021

İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanan gençlere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis su sıktı.

Bir genç gözaltına alındı

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa’nın içerisinde ve çevresinde gerilim devam ediyor.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediğini söylüyor.

30 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor.

Saldırılarda 10'u çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetti, 203 Filistinli de yaralandı. İsrail, Gazze'nin batısında da 13 katlı bir binayı vurdu.