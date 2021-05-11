Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde perşembe başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn, Suriye, Tunus, Libya ve Lübnan, Ramazan Bayramının 13 Mayıs Perşembe günü başlayacağını duyurdu.
Söz konusu ülkelerin ilgili kurumlarından yapılan açıklamalarda, Ramazan Bayramının ilk gününün Perşembe günü başlayacağı belirtildi.
Irak'taki Şiilerin ise yarın hilali gözetlemesi ve ona göre bayram gününü belirlemesi bekleniyor.
Şiilerin uzun yıllardan beri genelde Sünnilerden bir gün sonra bayram yaptığı gözlemleniyor.
Etiketler: Ramazan Bayramı Suudi Arabistan Katar Filistin Devleti Yemen BAE Irak Mısır Libya
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