Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB'nin aşı sertifikasını kullanıma sokmak amacıyla teknik ve yasal çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bu yaza kadar bu çalışmaları tamamlamayı ümit ettiklerini ifade etti.

Sertifikanın akıllı telefonlarla uyumlu olacağını ve diğer AB ülkeleriyle işlerliği bulunması gerektiğini vurgulayan Sefcovic, dünyanın diğer bölgelerinden turistleri de ağırlamak istediklerini ifade etti.

Ülke isimleri vermedi

"Bu yüzden ABD, Dünya Sağlık Örgütü ve komşularımızla görüşmelerimiz hakkında bakanlara bilgi verdim" diyen Sefcovic, bu ülkelerin hangileri olduğu hakkında bilgi vermedi.

Şu ana kadar aşı sertifikası konusunda çok iyi ilerleme kaydettiklerini belirten Sefkovic, "Bunu yazdan önce sonuçlandıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

AB'de aşı sertifikası hazırlığı

AB'nin haziran ayında kullanıma sunmayı öngördüğü aşı sertifikası, öncelikle AB içinde yaşayanların birlik sınırları içinde seyahat kısıtlamalarına maruz kalmadan seyahat edebilmesini amaçlıyor.