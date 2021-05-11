Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'ye Bakanlığa çağrılarak nota verildi.

Romanya Büyükelçiliğinde çalışan bir askeri ataşe yardımcısının "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edildiği belirtilen açıklamada, diplomatın 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi istendi.

Açıklamada, "Rusya tarafından atılan adım, Romanya tarafının temelsiz bir şekilde, 26 Nisan'da Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde çalışan askeri ataşe yardımcısını istenmeyen kişi ilan etmesine cevap olarak atılmıştır" denildi.