Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya, bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
[Fotoğraf: Reuters]
Romanya Dışişleri Bakanlığı, Viyana Sözleşmesine aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Alexey Grishaev'in istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.
Diplomatın eylemlerinin 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, durumun Rusya Büyükelçisi Valery Kuzmin'e bildirildiği kaydedildi.
Etiketler: Rusya
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