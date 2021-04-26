Silah taşıyan askeri konvoy, Borno eyaletindeki Maiduguri-Mainok kara yolunda Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Askeri bir yetkili, "Teröristlerin saldırısında aralarında 1 komutan dahil 31 askeri kaybettik" dedi.

Yüz binlerce kişi evinden oldu

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.