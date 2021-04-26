Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Hepinize virüs bulaştıracağım' dedi, 22 kişiyi enfekte etti
[Fotoğraf: Getty Images]
İspanya'da 40 yaşındaki COVID-19 hastası, 3'ü bebek toplam 22 kişiye kasıtlı olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin hastalık belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz şekilde işe gittiği belirtildi.
Hastanın, aralarında bebeklerin de bulunduğu 8 kişiye direkt, 14 kişiye ise dolaylı yoldan koronavirüs bulaştırdığı, bu nedenle de gözaltına alındığını kaydedildi.
İş arkadaşlarının yüzlerine öksürdü
40 derece ateşle iş yerine gittiği belirlenen adamın, mesai arkadaşlarının yüzlerine öksürerek, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" dediği ortaya çıktı.
Etiketler: Koronavirüs
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