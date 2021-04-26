Rusya, İtalya'nın, geçtiğimiz ayın sonunda 2 Rus diplomatı casusluk olayına karıştıkları gerekçesiyle sınır dışı etmesine karşılık verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir İtalyan ataşenin, ülkesinin "dostça olmayan" kararına cevaben sınır dışı edileceği belirtildi.

İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Rus Dışişleri Bakanlığına çağrılarak konuyla ilgili bilgilendirildi. Söz konusu ataşenin "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği ifade edildi.

İtalya'dan yapılan açıklamada ise, "Kararı temelsiz ve adaletsiz görüyoruz çünkü bu, İtalyan makamlarının kendi güvenliklerini savunmak için meşru bir önlem almasına misilleme niteliğindedir." denildi.

Rusya-İtalya arasında "casusluk" krizi

Mart ayının sonunda, bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin, gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı bildirilmişti.

İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı ifade edilmişti.

Olayın ardından 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararlaştırılmıştı.