"Derin Zaman" adlı bilimsel araştırma için Fransa İnsan Uyum Enstitüsü kurucusu Christian Clot liderliğinde, 27 ila 50 yaşında 15 gönüllüden oluşan bir ekip kuruldu.

Ekip, 40 gün boyunca ülkenin güney batısında Ariège bölgesindeki Lombrives mağarasına kapandı. Bu süreçte mağaranın sıcaklığı 10 derecede, nem oranı da yüzde 95'te sabit tutuldu.

Ekip mağara içinde çadırlarda uyudu, bisiklet çevirerek enerji üretti.

31 gün kalmış gibi hissettiler

Gönüllülerin uyku düzeni, sosyal etkileşimi ve davranışsal tepkileri sensörler aracılığıyla gözlemlendi. İçinde termometre bulunan hap benzeri bir kapsül yutan katılımcıların vücut sıcaklık verileri dış dünyaya gönderildi.

Temel ihtiyaçlarını biyolojik saate ve uyku döngüsüne göre gerçekleştiren ekibin mağarada 40 gün yerine 31 gün kalmış gibi hissettikleri ortaya çıktı.

Araştırmacılar mağarada zamanın daha yavaş geçtiğini hissettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AP]

Beyin fonksiyonları test edilecek

Günler sonra gün ışığına çıkan araştırmacılar gözlerini korumak için güneş gözlüğü taktı.

Mağaraya girmeden önce beyin aktiviteleri incelenen ekibin, Paris'teki Beyin Enstitüsü'nde araştırma sonrası beyin fonksiyonlarına ilişkin yeni testler yapılması öngörülüyor.