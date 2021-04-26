Erfurt kentinde bir tramvayda 39 yaşındaki Alman, 17 yaşındaki Suriyeli gence saldırdı; "Benim ülkeme geliyorsun. Nereden geliyorsan oraya defol git" sözlerini kullanarak hakaret etti.

Maske takmayan ve hakaretine devam eden Alman, Suriyeli gencin yüzüne de tükürdü.

Irkçı Alman daha sonra, Suriyeli gence art arda tekmeler attı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.