Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da yine ırkçı şiddet: Hakaret etti, tükürdü, tekmeledi
Almanya'nın Erfurt kentinde bir ırkçı saldırgan, tramvaydaki Suriyeli gence hakaret etti, tükürdü ve tekmeler attı.
Erfurt kentinde bir tramvayda 39 yaşındaki Alman, 17 yaşındaki Suriyeli gence saldırdı; "Benim ülkeme geliyorsun. Nereden geliyorsan oraya defol git" sözlerini kullanarak hakaret etti.
Maske takmayan ve hakaretine devam eden Alman, Suriyeli gencin yüzüne de tükürdü.
Irkçı Alman daha sonra, Suriyeli gence art arda tekmeler attı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.
Etiketler: Almanya
Son Haberler
- 17:02
- 16:56
- 17:04
- 17:02
- 16:59
Sıradaki Haber
DTÖ'den "yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz