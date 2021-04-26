Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
DTÖ'den "yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın" çağrısı
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, COVID-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri aşı yapmaya çağırdı.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.
Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını anlatan Okonjo-Iweala, "COVID-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum" dedi.
Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin harika sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar" ifadesini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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