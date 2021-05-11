The Hill gazetesinde yer alan habere göre ABD’li araştırmacılar, ülkedeki hayvancılık faaliyetlerinin hava kalitesini düşürdüğünü ve yılda yaklaşık 18 bin kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada ABD’de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin en çok Kaliforniya, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve mısır yetiştiriciliği ile ünlü Corn Belt bölgesinin batı kesiminde ölümlere yol açtığına değinildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hayvancılık atık yönetimi ve gübre uygulamaları önemli

Çalışma kapsamında, kullanılan hayvan yemi ve gübre uygulamalarını değiştirmeye yönelik tedbirlerin yılda yaklaşık 8 bin ölümü engelleyebileceği vurgulandı. Araştırmacılar hayvancılık atık yönetimi ve gübre uygulamalarının gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Üretici faaliyetlerine yapılacak müdahalelerin kirliliğe bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde yılda yaklaşık 3 bin 600 ölümü önleyebileceği ifade edildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Et tüketimini azaltma çağrısı

Araştırmacılar özellikle et tüketiminin azaltılması için müdahalede bulunulmasını önerdi. Öte yandan, kırmızı et yerine beyaz et tüketiminin yılda 6 binden fazla ölümü önleyebileceği aktarıldı.

Bunun yanı sıra araştırmacılar et üretiminin, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının ana kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Araştırma “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde yayımlandı.