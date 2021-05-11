Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,SuudiArabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulundu.

İsrail'in zulmü karşısında gerekli temasları diğer ülkelerle hemen başlattıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" dedi.

"İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık.

İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik.

Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi. Bayramdan sonra İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacağız.

Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.