İsrail yalnızca gözünü değil, hayallerini de elinden aldı. İsmi İzzeddin el-Batş. Henüz 14 yaşında. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinde yaşıyor.

Batş çok çalışkan bir öğrenci. Aynı zamanda manavda çalışarak harçlığını kazanıyor.

Kısa süre önceydi. Batş o sırada, çalıştığı manavdaydı. Yanında kuzeni de vardı.

Filistinli gençler ve İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Plastik mermiyle vuruldu

Batş, İsrail askerlerinin saldırısı sırasında askerlerin silahından çıkan plastik mermiyle vuruldu.

Ne çatışmaya katıldı, ne de o sırada sokaktaydı. Tek yaptığı manavda çalışmak olan Batş, kendisinden önceki binlerce çocuk gibi, İsrail'in hedefi oldu. Plastik mermi Batş'ın bir gözünü aldı.

Hem gözünü hem hayallerini kaybetti

Ancak o yalnızca gözünü değil, hayallerini ve geleceğini de kaybettiğini düşünüyor.

14 yaşındaki çocuk, artık hayal kuramadığını, tek dileğinin gözünün yeniden görmesi olduğunu söylüyor.

Baba Nidar El Batş ise oğlunun yanlışlıkla değil kasten vurulduğunu düşünüyor. Batş, "Manavda duran bir çocuğu gözünden vurmak, kasten hedef almaktır" diyor.