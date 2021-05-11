Filistinli çocuk hem gözünü hem de hayallerini kaybetti
İsrail işgalinin başladığı günden bu yana sayısız Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin hedefi oldu. Onlardan biri de 14 yaşındaki İzzeddin el-Batş. Batş, İsrail askerlerinin saldırısı sırasında plastik mermiyle gözünden vuruldu ve gözünü kaybetti.
İsrail yalnızca gözünü değil, hayallerini de elinden aldı. İsmi İzzeddin el-Batş. Henüz 14 yaşında. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinde yaşıyor.
Batş çok çalışkan bir öğrenci. Aynı zamanda manavda çalışarak harçlığını kazanıyor.
Kısa süre önceydi. Batş o sırada, çalıştığı manavdaydı. Yanında kuzeni de vardı.
Filistinli gençler ve İsrail askerleri arasında arbede çıktı.
Plastik mermiyle vuruldu
Batş, İsrail askerlerinin saldırısı sırasında askerlerin silahından çıkan plastik mermiyle vuruldu.
Ne çatışmaya katıldı, ne de o sırada sokaktaydı. Tek yaptığı manavda çalışmak olan Batş, kendisinden önceki binlerce çocuk gibi, İsrail'in hedefi oldu. Plastik mermi Batş'ın bir gözünü aldı.
Hem gözünü hem hayallerini kaybetti
Ancak o yalnızca gözünü değil, hayallerini ve geleceğini de kaybettiğini düşünüyor.
14 yaşındaki çocuk, artık hayal kuramadığını, tek dileğinin gözünün yeniden görmesi olduğunu söylüyor.
Baba Nidar El Batş ise oğlunun yanlışlıkla değil kasten vurulduğunu düşünüyor. Batş, "Manavda duran bir çocuğu gözünden vurmak, kasten hedef almaktır" diyor.
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