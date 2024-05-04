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Dünya
AA 04.05.2024 11:40

İsrail güçleri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlinin cesedine ambulansı yaklaştırmadı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerle yıktığı evden bir Filistinlinin cesedini çıkardığı ve ambulansın buraya ulaşmasını engellediği bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlinin cesedine ambulansı yaklaştırmadı
[Fotograf: AP]

Filistin resmi ajansı WAFA'da İsrail ordusuna ait bir buldozerin Tulkerim'deki bir evi yıktığı ve yıkıntıdan bir Filistinlinin cansız bedenini çıkardığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Filistin'e ait ambulansın cenazeye ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerlerinin gece saatlerinde Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gassun beldesine baskın yaptığı belirtildi.

Baskın sırasında bir eve ateş açıldığı ve evin büyük bir bölümünün yıkıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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