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Dünya
AA 16.07.2024 10:05

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Bire kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Bire ve Ramallah kentlerine baskın düzenledi, Filistinlilere ait evlerin yanı sıra döviz bürolarına girdi, ekipmanlara ve belgelere el koydu.

Baskın sırasında İsrail ordusu ve Filistinliler arasında olay çıktı. İsrail güçleri baskına itiraz eden Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bire kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 20 yaşındaki Filistinli Ahmed Remzi Abdu Sultan hayatını kaybetti.

Filistinli gencin naaşı Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine sevk edildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nda yer alan haberde de saldırıda yaşamını yitiren Filistinlinin Gazze Şeridi'nden olduğu, Bire kentinde ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İsrail güçleri, sabah saatlerinde Eriha, Kalkilya, Tubas ve Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'daki kentlere, beldelere ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evleri ve döviz bürolarını bastı.

Tubas ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerle İsrail güçleri arasında olay çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 575'e yükseldi.

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