Az Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.07.2024 09:48

Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile işbirliklerinin "nükleer temelli" ittifaka yükseldiğini söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD ile imzaladıkları ortak nükleer caydırıcılık planının ardından Güney Kore-ABD işbirliğinin "nükleer temelli" bir ittifaka yükseldiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile işbirliklerinin "nükleer temelli" ittifaka yükseldiğini söyledi

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Bakanlar Kurulu toplantısında Güney Kore-ABD ittifakına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yoon, ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sırasında iki ülke arasında imzalanan ortak nükleer caydırıcılık planının ardından Güney Kore-ABD işbirliğinin "nükleer temelli" bir ittifaka yükseldiğini ifade etti.

ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki nükleer varlıklarına hem savaş hem de barış zamanında "özel bir misyon" yükleyeceğini dile getiren Yoon, "Kuzey Kore'nin her türlü nükleer tehdidine hızlı ve etkili yanıt verecek bir duruş oluşturduk." diye konuştu.

Yoon, ayrıca bakanları, ülkede son günlerde görülen şiddetli yağıştan zarar gören bölgeler için destek tedbirlerini hızla hayata geçirmeye çağırdı.

ABD ve Güney Kore, 11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi marjında "Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza atmıştı

ETİKETLER
ABD Güney Kore Nükleer Füze
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 84,52 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:30
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:27
YKS tercih süreci için 'ebeveyn kılavuzu' hazırlandı
11:11
İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor
11:16
17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:09
Fransa'da, sol ittifakın aynı başbakan adayı üzerinde anlaşamaması Macron'un elini güçlendiriyor
10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
82 yaşındaki Alzheimer hastasını evinden spora olan sevgisi çıkarıyor
82 yaşındaki Alzheimer hastasını evinden spora olan sevgisi çıkarıyor
FOTO FOKUS
Gazze Hiroşima'dan beter halde
Gazze Hiroşima'dan beter halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ