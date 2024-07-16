Romanya'da yürüyüşçünün ölümünden sonra kahverengi ayıların itlafı artırılacak

Çevre bakanlığına göre, Romanya 8 bin kahverengi ayıya ev sahipliği yapıyor ve bu, Rusya dışındaki Avrupa’nın en büyük kahverengi ayı popülasyonu. Bakanlık, son 20 yılda ayıların 26 kişiyi öldürdüğünü ve 274 kişiyi ciddi şekilde yaraladığını açıkladı.

Geçen hafta genç bir yürüyüşçünün popüler bir patikada ölümcül bir şekilde saldırıya uğramasının ardından, Başbakan Marcel Ciolacu, parlamentoyu acil bir oturum için yaz tatilinden geri çağırdı. Pazartesi günü kahverengi ayı popülasyonunu kontrol altına almak için yeni bir yasa kabul eden parlamento, 19 yaşındaki yürüyüşçünün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Yeni yasa, 2024 yılında 481 ayının itlaf edilmesine izin veriyor; bu, geçen yılın toplamı olan 220'nin iki katından fazla. Milletvekilleri, ayıların aşırı popülasyonunun saldırılarda artışa neden olduğunu savundu ancak yasanın gelecekteki saldırıları önleyemeyeceğini kabul etti.

Çevre grupları, bu önlemi kınadı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) biyoloğu Calin Ardelean, yasanın hiçbir sorunu çözmediğini belirterek, odaklanılması gereken konuların “önleme ve müdahale” ile “sorunlu ayılar” olduğunu savundu. WWF Romanya'ya göre, çöplerin daha iyi yönetilmesi veya insanların hayvanları beslemesinin engellenmesi gibi tedbirler alınmadıkça itlaflar sorunu çözmeyecek.

2023 yılında ayı görüldüğüne dair 7.500 acil çağrı kaydedildi; bu, bir önceki yılın iki katından fazla.