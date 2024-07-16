Umman'da cami yakınında silahlı saldırı: Dört kişi öldü

Yetkililer, olay yerine müdahale edildiğini ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Polis, olayla ilgili daha fazla bilgi vermezken, bazı raporlar en az bir saldırganın otomatik tüfekle ateş açtığını öne sürüyor.

Polis açıklamasında, "Durumla başa çıkmak için tüm güvenlik önlemleri alınmıştır ve delil toplama işlemleri soruşturmanın bir parçası olarak tamamlanmaktadır" denildi.

Umman, Arap Yarımadası'nda, Körfez'in girişinde stratejik bir konumda bulunan ve ağırlıklı olarak Müslüman bir nüfusa sahip olan bir ülkedir. Bu tür şiddet olayları Umman'da nadiren yaşanmaktadır.