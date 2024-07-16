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Dünya
BBC 16.07.2024 07:06

Ay'da keşfedilen mağara insanlar için kalıcı bir yaşam alanı olabilir

Bilim insanları, ilk kez Ay'da bir mağara keşfetti. En az 100 metre derinliğindeki bu mağara, insanların kalıcı bir üs kurması için ideal bir yer olabilir.

Ay'da keşfedilen mağara insanlar için kalıcı bir yaşam alanı olabilir

Araştırmacılara göre bu mağara, muhtemelen "yeraltında keşfedilmemiş bir dünya" içinde yer alan yüzlerce mağaradan sadece biri. Ülkeler, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak için yarış halinde, ancak astronotları radyasyondan, aşırı sıcaklıklardan ve uzay hava olaylarından korumaları gerekecek.

Uzaya giden ilk İngiliz astronot Helen Sharman, yeni keşfedilen mağaranın bir üs için uygun göründüğünü ve insanların 20-30 yıl içinde Ay'daki çukurlarda yaşayabileceğini öne sürdü. Ancak Sharman, bu mağaranın o kadar derin olduğunu ve astronotların mağaraya inmek için "iple iniş yapmaları veya jetpack ya da asansör kullanmaları" gerekebileceğini belirtti.

İİtalyan Trento Üniversitesi'nden Lorenzo Bruzzone ve Leonardo Carrer, Mare Tranquillitatis adlı kayalık bir düzlükteki çukurun girişini radar kullanarak inceledi ve bu mağarayı buldular. Bu bölge, Apollo 11'in 1969'da indiği yerdir.

Mağara, milyonlarca yıl önce lavların Ay'da akarak kaya içinde tünel oluşturması sonucu meydana gelmiştir. Araştırmacılar, mağaranın haritalanması için yer radarı, kameralar veya robotlar kullanılabileceğini umuyorlar.

Bu keşif, Ay'da kalıcı insan varlığı için önemli bir adım olabilir ve Ay'ın tarihi hakkında temel sorulara yanıt verebilir. Araştırma, Nature Astronomy adlı dergide yayımlandı.

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