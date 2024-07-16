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Dünya
Fortune 16.07.2024 06:36

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi

Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından açıklamada bulundu. Kendisinin de iki kez canına kast edildiğini açıklayan Musk, Iron Man tarzı bir "metal zırh" üretebileceğini öne sürdü.

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi

Tesla CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Iron Man tarzı bir "metal zırh" üretebileceğini öne sürdü.

Musk, sosyal medya platformu X'te kendisinden güvenliğini artırmasını isteyen bir kullanıcıya yanıt olarak, "Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir" dedi.

Bazı X kullanıcıları, Trump'ın 2024 başkanlık adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Musk'tan güvenliğini sıkılaştırmasını istedi.

İki ayrı suikast girişimi

Musk, "Tehlikeli zamanlar bizi bekliyor" diye konuştu ve son 8 ayda iki kişi tarafından "ayrı olaylarda" hayatına son verme girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

Multimilyarder, herhangi bir ayrıntı paylaşmadan, "Teksas'taki Tesla genel merkezinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta tutuklandılar" dedi.

Sonsuz destek

Musk, "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Bloomberg News'a göre Musk ayrıca Trump'ın seçilmesi için çalışan bir siyasi eylem komitesi olan America PAC'e de açıklanmayan bir miktarda bağışta bulundu.

 

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı.

Daha sonra yanağından kanlar akarken ayağa kalktı, yumruğunu havaya kaldırdı ve meydan okurcasına "dövüş" diye bağırdı, seyirciler ise "ABD" diye bağırırken sahneden sürüklenerek indirildi ve bir araca bindirildi.

Çıkan kargaşada Gizli Servis ajanlarının "Saldırgan vuruldu" diye bağırdıkları duyuldu ve daha sonra silahlı saldırganın öldüğü doğrulandı.

Yetkililer mitinge katılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki seyircinin ise ağır yaralandığını bildirdi.
 

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