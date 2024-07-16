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Dünya
AA 16.07.2024 06:26

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı.

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı

Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı.

Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.

Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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