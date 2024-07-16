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Dünya
AA 16.07.2024 00:12

ABD İç Güvenlik Bakanı: Trump'a yönelik suikast girişiminin önlenememesi başarısızlık

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin engellenememesini "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı: Trump'a yönelik suikast girişiminin önlenememesi başarısızlık
[Fotograf: AA]

Seçim mitingi sırasında Trump’a yapılan silahlı saldırının nasıl gerçekleşebildiği konusunda tartışmalar sürüyor. CNN’e konuşan ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, Trump’a yönelik suikast girişimi için, "Böyle bir olay olamaz. Burada bir başarısızlıktan bahsediyoruz." dedi.

Mayorkas, kim ve kimlerin "başarısız" olduğu konusunda detay vermezken, "Bunun nasıl meydana geldiğini, neden meydana geldiğini bağımsız bir inceleme yoluyla analiz edeceğiz ve bunun bir daha olmayacağından emin olmak için öneriler ve bulgular sunacağız." diye konuştu.

Beyaz Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Mayorkas, bağımsız incelemenin yanı sıra FBI'ın cezai soruşturma yürüttüğü bilgisini paylaştı.

Mayorkas, olayın daha çok yeni olduğuna işaret ederek, bağımsız incelemenin ve zanlının hangi saikle bu eylemi gerçekleştirdiğinin bulunmasının zaman alabileceğine dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de saldırıdan bu yana Başkan Joe Biden'ın siyasi şiddete karşı çıkarak ülkede gerginliği azaltmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Jean-Pierre, Trump'ın bugün "başkan yardımcısı" adayı olarak duyurduğu Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance'in, suikast girişimi konusunda Biden'ın söylemlerini sorumlu tutan açıklaması hakkındaki soruya, "Bu olayı siyasallaştırmayacağımızdan emin olmak istiyoruz. Şu anda söylemlerde retoriğe girmenin zamanı değil. Amerikalıları bir araya getirdiğimizden emin olmak istiyoruz." karşılığını verdi.

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