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Dünya
AA 15.07.2024 22:58

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında 11 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri kamptaki "Hamed" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların yıkılan evden çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bugün İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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