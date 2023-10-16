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Dünya
AA 16.10.2023 22:36

İsrail, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez hedef aldı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını bombaladı.

İsrail, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez hedef aldı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Mısır Merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalı, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı bombaladığı ana dair görüntüler yayımladı.

Bombalamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, görüntülerde Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a girmek için bekleyen onlarca Filistinlinin yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

Haberde, ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, saldırıya ilişkin resmi makamlar da henüz açıklama yapmadı.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de de vurmuştu.

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