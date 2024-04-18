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Dünya
AA 18.04.2024 23:44

İsrail, Gazze'de belediye binasını hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde belediye binasını hedef aldı.

İsrail, Gazze'de belediye binasını hedef aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Vadi es-Selga Belediye binasını bombaladı. Saldırı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıya tepki gösterilerek, İsrail'in hizmet kurumlarının görevlerini yerine getirmelerini veya insani yardım sağlamalarını engellemek için bu tür saldırılarda bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in kurumlarını hedef alarak uluslararası sözleşmeleri hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in hizmet kurumlarına yönelik suçlarını durdurması istendi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri, Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Yer yer patlama sesleri duyduğunu belirten görgü tanıkları, baskına karşı çıkan silahlı Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmanın yaşandığını ifade etti.

Tanıklar, İsrail ordusuna ait buldozerlerin kampın altyapısını tahrip ettiğini aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun sıkı bir şekilde kuşattığı ve yollarına askeri araçların konuşlandığı kampın yakınındaki ana caddeyi kapattığını, insansız hava araçlarının da bölgede alçak irtifada uçtuğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 8 bin 310 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 33 bin 970 Filistinli öldürüldü, 76 bin 770 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Gazze kenti ve El-Mağraka'ya saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kısmında kalan El-Mağraka'da öldürülen Filistinlinin evini görmeye gittiği sırada saldırıların hedefi olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, öğle saatlerinden bu yana Gazze kentine şiddetli saldırılar düzenliyor. Saldırılarda yaralanan çok sayıda Filistinli hastanelere nakledildi.

İsrail askerlerinin çarşamba günü çekildiği Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise sivil savunma ekipleri 9, bölge sakinleri 4 kişinin naaşına ulaştı.

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