BM: 2024 savaş harcamaları dünyada gıda güvenliğinin sağlanması için kullanılabilirdi

Fas'ın başkenti Rabat'ta bugün ilk oturumu düzenlenen 33. FAO Afrika Bölgesel Konferansı'nda konuşan Hoogeveen, "Bu yıl savaşlara harcanan para, sadece Afrika'da değil, dünyada gıda güvenliğinin sağlanması için çözüm olarak kullanılabilirdi" dedi.

İhtiyaç sahiplerine insani yardım sağlamak için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini ifade eden Hoogeveen, Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın 2030 yılına kadar hedefleri ve çözümleri belirlediğini aktardı.

"Bunu başarmanın yolu nedir?" diye soran BM yetkilisi, "Bu aşamaya geldiğimizde tam bir sessizlik oluyor, bu nedenle verdiğimiz sözlere uymamız gerekiyor." ifadesini kuullandı.

Konferansta konuşan Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, ülkesinin önümüzdeki 5-6 yıl içinde yaşayacağı su krizine çözüm bulmak için 14 milyar dolar ayırdığını söyledi.

Ahnuş, Fas'ın tarım ve içme suyu sağlamak, deniz suyunu tuzdan arındırma projelerini finanse etmek amacıyla mali kaynakları seferber etme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

33. FAO Afrika Bölgesel Konferansı'na Afrika ülkeleri tarım bakanlarının yanı sıra birçok yetkili ve delege katılıyor.

FAO'ya göre konferans, "Afrika ülkeleri için gıda güvenliği ve tarımsal üretimin iyileştirilmesine yönelik pratik çözümleri görüşmek için harika bir fırsat" niteliği taşıyor.