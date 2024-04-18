Çin: Gazze'de saldırılardan kurtulanlar insan eliyle yapılmış bir kıtlık yaşıyor

Göreve yeni atanan Fu, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bakanlar düzeyinde düzenlenen "Orta Doğu" oturumunda konuşma yaptı.

Çin'in, İsrail ile Filistin arasında 6 aydır devam eden çatışmalarda barışın sağlanması ve can kaybının önlenmesi için uluslararası toplumun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için desteğini verdiğini söyleyen Fu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

İki devletli çözümü desteklediklerini belirten Fu, "Çatışmaların devam ettiği bölgede durum daha da tehlikeli bir hal alıyor. Savaş bir bilinç ve adalet sınavıdır. Barış ise sorumluluk gerektirir. Uluslararası toplum ve BMGK de kararlılık göstermeli ve daha güçlü adımlar atmalı." dedi.

Fu, "Kalıcı ateşkes son derece acil bir şekilde sağlanmalı. Ramazan bitti ancak Gazze halkı ateşkesin hiçbir belirtisini göremiyor. Bunun yerine çatışmanın olumsuz etkileri her yere sıçramaya devam ediyor. 6 aydır devam eden korkunç saldırılar çatışmanın iki tarafa da fayda sağlamadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den Filistin'in BM üyeliğine destek

Bölgede devam eden can kayıplarının durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Fu, BMGK'nin geçen ay kabul ettiği ramazanda acil ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz salıverilmesi çağrısının yerine getirilmesi ve Refah bölgesine yapılması planlanan saldırılardan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fu, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için somut adımların atılmasının önemine işaret ederek, "Gazze'deki saldırılardan kaçarak hayatta kalacak kadar 'şanslı' olanlar 21'inci yüzyılda insan eliyle yapılmış bir kıtlık yaşıyor. Bu artık ahlaki bilincin en düşük seviyesidir." diye konuştu.

İsrail'in BMGK ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) çağrılarını yerine getirmesi gerektiğini aktaran Fu, Gazze'ye insani yardımın ulaşması için de İsrail'in üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Fu, "İsrail ile Filistin arasındaki mesele 70 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi uzun bir süre görmezden gelindi. Filistin'in BM'ye tam üyeliği bağımsız bir devlet olması için oldukça önemli bir adım. Tüm üyeleri bu konuda destek vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.