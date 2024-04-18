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Dünya
AA 18.04.2024 22:52

ABD: Gazze'ye ilişkin politikamız, İsrail'in sivil kayıpları önleme adımlarına göre belirlenecek

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının, İsrail'in sivil ölümlerin azaltılmasına yönelik atacağı acil ve sürekli adımlara ilişkin değerlendirmeye göre belirleneceğini söyledi.

ABD: Gazze'ye ilişkin politikamız, İsrail'in sivil kayıpları önleme adımlarına göre belirlenecek
[Fotograf: AA]

Wood, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bakanlar düzeyinde düzenlenen "Orta Doğu" oturumunda konuştu.

İsrail’in Gazze’de sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapması gerektiğini, çok fazla can kaybedildiğini belirten Wood, “Başkan Biden, ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının, İsrail'in bu adımlara yönelik acil ve sürekli eylemine ilişkin değerlendirmemize göre belirleneceğini açıkça ifade etti.” dedi.

Wood, öte yandan, Gazze’de devam eden insani krizden Hamas ve onu destekleyen İran’ın sorumlu olduğunu iddia ederek, İran'ın BMGK kararlarına ve uluslararası hukuka uyması konusunda emin olunması gerektiğini savundu.

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Hamas’ın silahlarını bırakarak İsrail’in teklifini kabul etmediği için Gazze’de ateşkes konusunda “tek engel” olduğunu öne süren Wood, “Hiçbir ülke bölgede barış ihtimalini artırmak için ABD kadar fazla çalışmadı.” ifadesini kullandı.

Wood, İsrail'e, Gazze’de insani yardımın geniş ölçekte dağıtımını kolaylaştırmak için BM ile birlikte hareket etmesi ve insani yardım personelinin hedef alınmasıyla ilgili “çatışmasızlık prosedürlerindeki eksiklikler konusunda acil önlemler alması” çağrısında bulundu.

İran tehdidine karşı İsrail'i desteklemeye devam edeceklerini tekrarlayan Wood, İsrail’in komşuları ile ilişkilerini normalleştirmek ve Filistin’de iki devletli çözüm önerisi için diplomasi trafiğine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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