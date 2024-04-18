Acil servisi 2 binden fazla kez aradı, 5 yıl hapis cezası aldı

ET bugünkü açıklamasında, Sonia Nixon adlı kadının acil çağrı merkezi olan 999’u 2021-2023 yılları arasında 2 binden fazla arayarak meşgul etmesi sebebiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Sonia Nixon (57), 2023’de acil durum hattını 1194 kez aradı. 2021 ile 2023 yılları arasında çağrı merkezini aramak için 17 farklı cep telefonu numarası kullandı ve bu da onu o dönemde (hattı) en çok arayan beşinci kişi yaptı. Nixon, 10 Ocak Çarşamba günü 2003 İletişim Yasası'nı ihlal nedeniyle gözaltına alındı ve kendisine 670 ayrı suç yöneltildi. Operatörlerin gerçek acil durumlara ne kadar hızlı müdahale edilebilmesi konusunda önemli bir etkiye sahip olan 999 sistemini kötüye kullanması nedeniyle ısrarcı suçlunun, Metropolitan Polis Teşkilatı'na beş aylık bir süre içinde yaklaşık 4 bin 500 pounda mal olduğu tahmin ediliyor” denildi.

"Polise ırkçı söylemlerde bulundu"

MET, Nixon’ın aramalarında ve gözaltına alınmasında bir polise ve çalışanlara ırkçı söylemlerde bulunarak taciz ettiğini ve polis aracına idrarını yapmaya çalıştığını ayrıca ifade etti.

MET Polisi’nden Polis Müdürü Matt Cray ise, “Bu mükemmel bir sonuç, polisin Sonia Nixon'u adalete teslim etme konusundaki sıkı çalışmasının ve kararlılığının bir kanıtı. Nixon, acil durum çalışanlarımıza alçakça ve ırkçı davranışlarla sürekli olarak tacizde bulunarak ve sokaklarda tehdit yaratarak yerel ve daha geniş Met kaynaklarını büyük ölçüde tüketti. Polisin Bayan Nixon'ı mahkum etmedeki mükemmel çalışması, onun daha fazla arama yapmasını ve 999 hizmet düzeyini etkilemesini önleyebileceğimiz, gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde kaynaklara öncelik verebilmemizi ve güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olabileceğimiz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.