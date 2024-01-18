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Dünya
AA 18.01.2024 17:10

İsrail Gazze'de 24 bin 620 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye çıktı.

İsrail Gazze'de 24 bin 620 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 104 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 172 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 326'sını da yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 620'ye, yaralı sayısının da 61 bin 830'a yükseldiğini kaydetti.

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Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını aktardı.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de 337 sağlık çalışanını öldürdüğü bilgisini veren Kudra, 99 sağlık çalışanını da alıkoymayı sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail 30 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı

Kudra, İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 30 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve 122 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiğini vurguladı.

Aşırı kalabalık ve düşük hijyen seviyesi nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda 8 binden fazla Hepatit A vakasının kaydedildiğini belirten Kudra, bu sayının sağlık bakanlığının tespit edebildiği vakaların olduğunun altını çizdi.

Kudra, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık nedeniyle Hepatit A vakasının iki katına çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

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