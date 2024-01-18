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Dünya
AA 18.01.2024 15:46

İsrail Cumhurbaşkanı: Riyad'la normalleşme Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Suudi Arabistan'la normalleşmenin, Tel Aviv yönetimi için Gazze'de yürüttüğü "savaştan" çıkışın ve yeni bir ufka açılmasının anahtarı olduğunu söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı: Riyad'la normalleşme Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı

Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ve bölge ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herzog, "Açıkçası, tüm normalleşme sürecinin bir parçası olarak Suudi seçeneği, savaştan yeni bir ufka doğru çıkmanın anahtarıdır." dedi.

Riyad yönetimiyle normalleşmenin "hala hassas ve kırılgan olduğunu" belirten Herzog, olası bir normalleşmenin ezberleri bozacağını iddia etti.

İsrail'in Orta Doğu’da Avrupa ve ABD'ye yönelebilecek tehditleri engellediğini savunan Herzog, "Tüm insanlık için, özgür dünya için bir savaş veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Herzog, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarına ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’la yaşanan çatışmalara değinerek "İsrail olmasaydı, sıra Avrupa’da olurdu ve sonrasında ABD..." değerlendirmesini yaptı.

"136 İsrailli esirin serbest bırakılması" çağrısı

Cumhurbaşkanı Herzog, halihazırda 136 İsrailli esirin Hamas’ın elinde olduğunu ve söz konusu esirlerden 4'ünün 2014'ten bu yana Gazze’de tutulduğunu belirtti.

Herzog, uluslararası kamuoyuna "İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönünde çaba gösterilmesi" çağrısında bulundu.

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