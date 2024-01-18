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Dünya
AA 18.01.2024 15:43

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 gazeteciyi daha öldürdüğü açıklandı.

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, El-Kuds el-Yevm kanalı Genel Müdürü Vail Receb Ebu Funune'nin İsrail saldırısında Gazze'de hayatını kaybettiği belirtildi.

Ebu Funune'nin tam olarak nerede ve nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürdüğü gazetecilerin sayısının 119'a yükseldiği aktarıldı.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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